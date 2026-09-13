Владимир Путин в Нью-Дели заявил, что ввод войск Запада на Украину может привести к войне с Россией. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что это ошибка со стороны европейцев и призыв к политическим альтернативам.
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