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Царьград

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Песков сообщил об ошибках Запада в введении войск на Украину

Песков сообщил об ошибках Запада в введении войск на Украину

Владимир Путин в Нью-Дели заявил, что ввод войск Запада на Украину может привести к войне с Россией. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что это ошибка со стороны европейцев и призыв к политическим альтернативам.

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