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На сколько пенсионеры смогут снизить выплаты за услуги ЖКХ и что для этого нужно

На сколько пенсионеры смогут снизить выплаты за услуги ЖКХ и что для этого нужно

На сколько пенсионеры смогут снизить выплаты за услуги ЖКХ и что для этого нужно Елена ГалицкаяПенсионеры в России имеют возможность значительно снизить плату за коммунальные услуги, в том числе на жилье и содержание.

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