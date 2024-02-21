На сколько пенсионеры смогут снизить выплаты за услуги ЖКХ и что для этого нужно Елена ГалицкаяПенсионеры в России имеют возможность значительно снизить плату за коммунальные услуги, в том числе на жилье и содержание.
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