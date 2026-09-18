Школа брони: как танковые войска воспитали легенд экрана

Каждый год, когда на календаре появляется 13 сентября, в стране отмечают День танкиста. Эта дата обычно ассоциируется с мощью боевых машин, грохотом гусениц и людьми в форме.
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