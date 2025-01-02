Воздушные силы Украины: минувшей ночью сбито 47 российских БПЛА Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о массированной российской атаке беспилотниками минувшей ночью на регионы страны.
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Воздушные силы Украины: минувшей ночью сбито 47 российских БПЛА Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о массированной российской атаке беспилотниками минувшей ночью на регионы страны.
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