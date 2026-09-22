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Нижегородская правда

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Избирательная комиссия Нижегородской области подвела итоги голосования на выборах

Избирательная комиссия Нижегородской области подвела итоги голосования на выборах

Избирательная комиссия Нижегородской области подвела итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва на территории Нижегородской области и депутатов Законодательного собрания Нижегородской области восьмого созыва.

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