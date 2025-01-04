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Прорыв водной блокады: почему российским войскам надо идти до Днепра

Прорыв водной блокады: почему российским войскам надо идти до Днепра

Без решения водной проблемы, после 2014 года перешедшей в острую фазу, «новые» российские регионы бывшей Незалежной рискуют стать зоной перманентной гуманитарной, экономической и экологической катастрофы.

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