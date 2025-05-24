На Чуйкова в Казани водитель иномарки сбил ребенка на самокате

ольга решетникова

Кто виноват и что делать? публикаторы, видимо, решили, что "на регулируемом переходе" и "сбил ребенка" полностью виноватит водителя. А у меня вопросы. Какой свет горел для петуха двухколесного? Спешился ли он, переходя дорогу? Вполне возможно, он решил проскочить на скорости перед машиной. И сколь долго еще журналюги будут называть 14-15 летних оболтусов - детьми?