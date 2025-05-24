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Татар-информ

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На Чуйкова в Казани водитель иномарки сбил ребенка на самокате

На Чуйкова в Казани водитель иномарки сбил ребенка на самокате

На пересечении улиц Чуйкова – Бондаренко на пешеходном переходе сбили 15-летнего ребенка на самокате.

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Комментарии
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ольга решетникова
Кто виноват и что делать? публикаторы, видимо, решили, что &quot;на регулируемом переходе&quot; и &quot;сбил ребенка&quot; полностью виноватит водителя. А у меня вопросы. Какой свет горел для петуха двухколесного? Спешился ли он, переходя дорогу? Вполне возможно, он решил проскочить на скорости перед машиной.  И сколь долго еще журналюги будут называть 14-15 летних оболтусов - детьми?
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