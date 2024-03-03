В сети разлетелось видео, где экипаж авиакомпании "Победа", самым натуральным образом издевается над военнослужащим (или не издевается, как вам кажется?), который, после ранения и лечения, летел домой.
Элиту страны выталкивают из самолета - только по подозрению, что курил
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЭМЭН Иваницкий
сццуккки((( и нач типичный какол((( западэнский((( с детства(55г ДОНБАСС!) ненавижу.....
Ответить
15 час.
АС
Анатолий Страшко
Уверен , он курил! Но .... ведь можно было в этот раз на тормозах спустить. И не было бы этого некрасивого, но вполне законного (бывает и так!) случая. Вспомните, как на мороз из автобуса безбилетного ребёнка выгнали. Но там хоть статью УК можно применить. А вот в этом случае надо применить призыв к служащим, всё таки иногда сглаживать ситуацию.
Ответить
12 час.
Виктор Рыбаков
Большая советская энциклопедия:Эли́та (франц. élite — лучшее, отборное, от лат. eligo — выбираю), лучшие представители общества.См. также Элита в растениеводстве и в животноводстве:1) в растениеводстве высококачественные семена с.-х. культур, получаемые от урожая суперэлиты и являющиеся исходными при размножении районированных сортов. 2) В животноводстве наиболее ценные по экстерьеру, конституции, наследственным качествам и продуктивности с.-х. животные, типичные для данной породы. А наши сами себя так назвали.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии