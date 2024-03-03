Элиту страны выталкивают из самолета - только по подозрению, что курил

АС

Анатолий Страшко

Уверен , он курил! Но .... ведь можно было в этот раз на тормозах спустить. И не было бы этого некрасивого, но вполне законного (бывает и так!) случая. Вспомните, как на мороз из автобуса безбилетного ребёнка выгнали. Но там хоть статью УК можно применить. А вот в этом случае надо применить призыв к служащим, всё таки иногда сглаживать ситуацию.