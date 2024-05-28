В освобожденном селе Крынки в Херсонской области нашли подвалы с морпехами ВСУ

Русские военные обнаружили несколько опорных точек украинцев, заваленных телами.В освобожденном населенном пункте в Херсонской области обнаружили подвалы, которые завалены телами украинских военнослужащих.
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