Яровая: в ГД внесли три проекта, направленные на защиту суверенитета России

В Госдуму внесены законопроекты, согласно которым предлагается лишать свободы на срок до пяти лет за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям против России, а за сотрудничество с Международным уголовным судом — до семи лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии