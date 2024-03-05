SpaceX провела репетицию запуска системы Starship для третьего испытательного полета

Генеральная репетиция запуска Starship для третьего испытательного полета / © SpaceX «Starship 3 готовится к запуску», — написал генеральный директор SpaceX Илон Маск в своем посте в социальной сети X (ранее Twitter), поделившись серией фотографий Starship.
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