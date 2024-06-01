G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT

Евросоюз (ЕС) и страны «Большой семерки» (G7) начали обсуждать новые санкции против финансовых организаций третьих стран, использующих систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ — аналога SWIFT.
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