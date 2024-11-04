Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии

Санду заявила о своей победе на выборах, пообещав быть президентом всех молдаван © РИА Новости / Родион Прока Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе.
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