Депутаты облдумы сцепились за пост главы тюменской КПРФ

В тюменских кабинетах власти все активнее обсуждают смену руководства в тюменском обкоме КПРФ. Срок полномочий нынешнего секретаря Тамары Казанцевой истекает уже через год, а очевидного преемника все еще нет.
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