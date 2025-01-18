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Крещение Господне в 2025 году: история и традиции православного праздника Богоявления

Крещение Господне в 2025 году: история и традиции православного праздника Богоявления

Православные верующие каждый год отмечают Крещение Господне 19 января. Оно входит в число 12 важнейших церковных праздников после Пасхи, а еще является одним из древнейших, так как связано с днем крещения Иисуса Христа в реке Иордан.

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