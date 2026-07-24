Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 556 подписчиков

"Слишком всё подозрительно удобно": Кремль предупреждают о "классической ловушке Запада" из-за объявления мобилизации

"Слишком всё подозрительно удобно": Кремль предупреждают о "классической ловушке Запада" из-за объявления мобилизации

Путина пугают "классической ловушкой Запада", чтобы он не объявлял "новую мобилизацию" и не переводил страну "на военные рельсы", утверждает "инсайдер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алекс кузь
Сталин по вопросам  мобилизацим,  мог бы дать кремлю пару советов, но буржуазия рф всегда  за развитую колониальную экономику запада.
Ответить
1 м.