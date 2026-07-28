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Zero Hedge

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NYC Councilwoman Sounds Alarm: Mamdani's Property Database Puts Wealthy Homeowners In Crosshairs Of "Luigi-Worshipping Leftist Thugs"

NYC Councilwoman Sounds Alarm: Mamdani's Property Database Puts Wealthy Homeowners In Crosshairs Of "Luigi-Worshipping Leftist Thugs"

NYC Councilwoman Sounds Alarm: Mamdani's Property Database Puts Wealthy Homeowners In Crosshairs Of "Luigi-Worshipping Leftist Thugs" NYC Mayor Zohran Mamdani's administration has been staffed with far-left activists who seek nothing less than the destruction of capitalism and America in its current form.

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