NYC Councilwoman Sounds Alarm: Mamdani's Property Database Puts Wealthy Homeowners In Crosshairs Of "Luigi-Worshipping Leftist Thugs" NYC Mayor Zohran Mamdani's administration has been staffed with far-left activists who seek nothing less than the destruction of capitalism and America in its current form.
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