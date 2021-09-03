Проект достроят, но это не значит, что ему разрешат работать в коммерческом режиме, сказал глава «Нафтогаз Украина» Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что газопроводу «Северный поток — 2» не дадут работать в коммерческом режиме.