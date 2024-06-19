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Раменские студенты победили на всероссийском чемпионате «Профессионалы» по мехатронике

Раменские студенты победили на всероссийском чемпионате «Профессионалы» по мехатронике

Итоговый этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» по мехатронике завершился в Екатеринбурге. Залотые медали выиграли студенты Раменского колледжа Николай Грачев и Максим Рогов под руководством наставника Ивана Уклеева.

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