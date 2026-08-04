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В Серове задержали подозреваемых в заказном убийстве, совершенном 27 лет назад

В Серове задержали подозреваемых в заказном убийстве, совершенном 27 лет назад

В Серове раскрыто заказное убийство, совершенное осенью 1999 года. По уголовному делу задержаны трое подозреваемых, еще одна фигурантка находится в больнице, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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