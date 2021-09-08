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Публикуются кадры с места взрыва газа в подмосковной 9-этажке

Публикуются кадры с места взрыва газа в подмосковной 9-этажке

Появились первые подробности с места ЧП в подмосковном Ногинске. В сообщениях регионального управления МЧС говорится о том, что в 9-этажке прогремел взрыв, который в итоге привёл к частичному обрушению конструкций одного из подъездов.

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