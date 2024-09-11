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Тульские новости

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В Туле пройдет предварительное заседание по делу Александра Гуляева

В Туле пройдет предварительное заседание по делу Александра Гуляева

Гуляев, занимая должность генерального директора ООО «Компания Тропик», с помощью Игнатьевой – финансового директора ООО «Компания Тропик», из корыстных побуждений получили в ПАО «Сбербанк России» кредит на общую сумму более 730 млн рублей.

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