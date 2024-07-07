В возрасте 95 лет умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

Global Look Press/Toronto Star/ZUMAPRESS.com Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в Испании на 96-м году жизни, сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов в социальной сети X.
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