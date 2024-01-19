Путин поручил продумать допфинансирование разработок в сфере ИИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о дополнительном финансировании разработок в области искусственного интеллекта, как указано в опубликованных на сайте Кремля поручениях.
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