Врачи БСМП провели сложную операцию и избавили женщину от болей

Карельские медики помогли пациентке в очень сложном случае Специалисты Республиканской больницы скорой и неотложной помощи провели сложную операцию, избавив женщину от мучительных болей, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.
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