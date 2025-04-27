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Политолог Куприянов: волна насилия в районе Кашмира вынуждает Индию реагировать

Политолог Куприянов: волна насилия в районе Кашмира вынуждает Индию реагировать

Политолог Алексей Куприянов, комментируя для газеты «Взгляд» новую волну насилия в регионе Кашмира, подчеркнул, что недавний террористический акт вынуждает правительство Индии принять решительные меры, поскольку предыдущий прецедент 2019 года установил высокий стандарт реагирования.

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