Политолог Куприянов: волна насилия в районе Кашмира вынуждает Индию реагировать

Политолог Алексей Куприянов, комментируя для газеты «Взгляд» новую волну насилия в регионе Кашмира, подчеркнул, что недавний террористический акт вынуждает правительство Индии принять решительные меры, поскольку предыдущий прецедент 2019 года установил высокий стандарт реагирования.
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