Хайдаров попал под следствие

Любовь Успенская и Слава могут торжествовать — работа клиник «звездного» хирурга Тимура Хай­дарова,. Слава и Любовь Успенская Legion-media Любовь Успенская и Слава могут торжествовать — работа клиник «звездного» хирурга Тимура Хай­дарова, которого певицы обвиняли в неудачной пластике, приостановлена, операционные опечатаны.