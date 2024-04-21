Хайдаров попал под следствие

Любовь Успенская и Слава могут торжествовать — работа клиник «звездного» хирурга Тимура Хайдарова,. Слава и Любовь Успенская Legion-media Любовь Успенская и Слава могут торжествовать — работа клиник «звездного» хирурга Тимура Хайдарова, которого певицы обвиняли в неудачной пластике, приостановлена, операционные опечатаны.
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