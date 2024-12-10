Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    согласна а еще там играет Глебов, которого все время к нам сватают... не знаюю уж зачем ))Испытание «Локо»,...
  • Игорь Афанасьев
    «Ростов», команда из Ростова, тренирует команду Валерий Карпин из Нарвы (Эстония). Больше про Ростов сказать нечего, ...Испытание «Локо»,...
  • Лена Мисько
    а что ты хочешь сказать про Ростов? )Испытание «Локо»,...

Игроков «Крыльев» заставили записать видео, контракт на 765 млн долларов в бейсболе, уволен оскорблявший Клоппа судья Кут, завершены слушания по делу «Сити», «Колорадо» обменял Георгиева и другие новости

Игроков «Крыльев» заставили записать видео, контракт на 765 млн долларов в бейсболе, уволен оскорблявший Клоппа судья Кут, завершены слушания по делу «Сити», «Колорадо» обменял Георгиева и другие новости

1. Игроков «Крыльев Советов» заставили записать видео про инициативу «Чистый спорт». Задача пришла из правительства Самарской области, Ломаев читал присланный текст, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КУАТ
Почему ни слова про Ростов?
Ответить
9 час.
сергей озеров
скаскаскаска...сказал Ротенберг в очередной раз....болеет.)))
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх