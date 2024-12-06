Лавров рассказал о детском поведении европейцев на саммитах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью поделился наблюдениями о поведении европейских дипломатов на международных саммитах, отметив их избегание общения с ним, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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