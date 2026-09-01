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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас о поражении Джоковича на старте US Open: «Это большая неожиданность»

Карлос Алькарас прокомментировал раннее поражение Новака Джоковича на US Open . Серб в пяти сетах в первом круге проиграл Мариано Навоне (6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6).

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