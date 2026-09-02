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Нижегородская правда

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Родственников потерявшегося мужчины ищут в Дзержинске

Родственников потерявшегося мужчины ищут в Дзержинске

Неизвестного мужчину нашли на вокзале в Дзержинске. Волонтеры ищут его родственников. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «Волонтер».

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