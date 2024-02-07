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Газета.ру

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Пискарев: в ГД обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций

Пискарев: в ГД обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций

Председатель комиссии Государственной думы Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что представители комиссии обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций.

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