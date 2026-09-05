Эксперт Марочко сообщил об освобождении Никоноровки 4 сентября

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС об освобождении Никоноровки. Этот населенный пункт, важный для стратегического наступления, находился на украинской гряде, защищающей Краматорск.
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