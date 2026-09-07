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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пьер Гасли о 7-м месте после старта с поула: «Реалист во мне очень доволен»

Гонщик « Альпин » Пьер Гасли назвал позитивными итоги Гран-при Италии : француз стартовал с поула и финишировал седьмым.

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