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Татар-информ

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Общественник Котов назвал 12 книг в год культурным ориентиром для россиян

Общественник Котов назвал 12 книг в год культурным ориентиром для россиян

Регулярное чтение должно стать одним из культурных ориентиров для саморазвития россиян. Такое мнение высказал президент Фестивального движения «Книжные маяки России», общественный деятель Денис Котов на пленарном заседании «Культурный код народов России.

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