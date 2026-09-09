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Утопить, повалить, закинуть на крышу: стало модным ломать прокатные самокаты

Утопить, повалить, закинуть на крышу: стало модным ломать прокатные самокаты

На стоянке кикшеринга в аэропорту Домодедово подростки повалили несколько десятков припаркованных электросамокатов: на видео с камер наблюдения видно, как юноши заваливают СИМ, добиваясь «эффекта домино» .

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