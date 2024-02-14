Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграет с «Астаной», «Ахмат» – «Енисей», «Урал» против «Пари НН»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи перед возобновлением сезона Товарищеские матчи Абу-Даби, ОАЭ «Краснодар» Россия – «Астана» Казахстан – 16:00 Турция «Ахмат» – «Енисей» – 16:00 Дубай, ОАЭ «Урал» – «Пари НН» – 16:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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