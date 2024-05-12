В Британии парень обманул женщин на 9 млн руб. и зачал одной ребенка

Мошенник, используя приложение для знакомств Tinder, обманул четырех женщин из Англии на 80 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно девять миллионов рублей) и стал отцом ребенка одной из них, как сообщает «Би-би-си».
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