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В Британии парень обманул женщин на 9 млн руб. и зачал одной ребенка

Мошенник, используя приложение для знакомств Tinder, обманул четырех женщин из Англии на 80 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно девять миллионов рублей) и стал отцом ребенка одной из них, как сообщает «Би-би-си».

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