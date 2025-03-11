Смотрите на поведение: три заметных признака, говорящих о серьезных проблемах с алкоголем

Зависимость от спиртного разрушает здоровье и психику человека, но развивается она не в одночасье. Изменения происходят постепенно, и многие могут игнорировать угрозу до тех пор, пока дело не дойдет до точки невозврата.
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