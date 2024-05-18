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"На пути, а не на перепутье?" Лавров показал силу русской дипломатии. Прямая трансляция

"На пути, а не на перепутье?" Лавров показал силу русской дипломатии. Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров выступает на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Тема её в этом году звучит следующим образом: "На пути, а не на перепутье? Российское общество и государство перед лицом меняющейся реальности".

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