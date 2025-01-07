Солист оркестра Большого театра восхитил зрителей "Щелкунчика" игрой на бубне

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Солист оркестра Большого театра Иван Кокорин стал звездой "Щелкунчика" после того, как ролики с его экспрессивной манерой игры на бубне и кастаньетах в оркестровой яме разлетелись по социальным сетям.