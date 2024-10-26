НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Винисиус и Беллингем получили 1 звезду из 3 от Marca, Мбаппе – ни одной. У Левандовского, Рафиньи и еще 4 игроков «Барселоны» высший балл

Команда Ханси Флика разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0. Три звезды из трех достались Роберту Левандовскому, Педри, Рафинье Диасу, Иньяки Пенье, Иньиго Мартинесу и Марку Касадо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх