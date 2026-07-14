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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу провели для школьников, отдыхающих в загородных лагерях, профилактические лекции

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу в рамках Всероссийской недели правовой помощи посетили детские лагеря «Авангард» и «Космос» и провели для отдыхающих там детей профилактические лекции.

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