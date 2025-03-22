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Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные

Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные

На большей части лесов в Московской области ожидается второй класс пожарной опасности 22 и 23 марта. В Бородинском, Волоколамском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — первый класс.

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