Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные

На большей части лесов в Московской области ожидается второй класс пожарной опасности 22 и 23 марта. В Бородинском, Волоколамском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — первый класс.
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