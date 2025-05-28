Крымские депутаты решили ограничить продажу энергетических напитков

В Крыму запретили продажу «энергетиков» в образовательных и медицинских, культурных и спортивных учреждениях «Это сделано для защиты здоровья крымчан, особенно подростков, от негативного влияния высокого содержания кофеина синтетического происхождения, сахара и стимуляторов в этих напитках», - прокомментировала принятие нового закона глава Комитета Госсовета Республики Крым по промышленности, торговле и предпринимательству Оксана Доброрез.