Литвинов о драке с ЦСКА: «Полез бы разнимать, случись это снова. Главный урок – лучше не лезть, но стоять в стороне не могу»

2 ноября «Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ. В начале второго тайма между игроками произошла массовая драка, по итогам которой красные карточки получили армеец Виллиан Роша и Литвинов.
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