От «выслуженной вотчины» до государственных пенсий

Еще 310 лет назад, 9 марта 1714 года, император Петр I издал указ, запрещавший присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми, а до этого ввел в стране особую систему пенсионного обеспечения служилых людей, льготы и привилегии не только для них самих, но и для их семей.