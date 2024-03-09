От «выслуженной вотчины» до государственных пенсий

Еще 310 лет назад, 9 марта 1714 года, император Петр I издал указ, запрещавший присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми, а до этого ввел в стране особую систему пенсионного обеспечения служилых людей, льготы и привилегии не только для них самих, но и для их семей.
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