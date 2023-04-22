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Старовойт заявил о 20 «прилетах» во время утреннего обстрела Курской области

Старовойт заявил о 20 «прилетах» во время утреннего обстрела Курской области

Украинская армия утром открыла огонь по Рыльскому району Курской области. Подробности сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram.

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