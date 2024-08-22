При поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника EAST NEWSСегодня 9,9K прочитали Киев теряет танки и людей Подразделения российской армии в приграничных районах Курской области уничтожили до 300 украинских боевиков.
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