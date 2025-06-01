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Донецкая группа новостей

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«Офис» нашей операции на территории России находился прямо рядом с управлением ФСБ России в од

«Офис» нашей операции на территории России находился прямо рядом с управлением ФСБ России в од

«Офис» нашей операции на территории России находился прямо рядом с управлением ФСБ России в од [.] «Офис» нашей операции на территории России находился прямо рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей».

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Комментарии
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Александр Корякин
Пусть теперь чекисты верят или не верят.
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3 час.
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